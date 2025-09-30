edición general
Denunció que la violaron, su agresor ha huido a Mali... y ahora Izaro le tiene miedo a "la propaganda de Vox"

Izaro siente que el Sistema —en mayúsculas, el judicial, el policial, el de protección social— se ha cebado con ella, en vez de respaldarla y acompañarla. Hace ahora 13 meses, el 8 de septiembre de 2024, esta joven veinteañera de Bilbao denunció ante la Ertzainza que un chico la había violado en la calle. Era de Mali. Izaro y él se conocieron tomando copas. En un momento dado, el joven la acompañó fuera del local donde estaban porque ella no se encontraba bien. Había bebido demasiado y necesitaba que le diera el aire. Luego, la llevó a un lugar

DORO.C #3 DORO.C
#2 Ya la he visto. Pero es que la otra no tiene la pedrada de Vox xD
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 Tengo muro de pago....

Me puedes decir q pasa, por favor? Me he quedado cpn ganas de leer la historia de la pedrada
Imag0 #7 Imag0
Y por si acaso El Inmundo le pone una foto de primer plano frontal.. qué hijos de puta.
DORO.C #9 DORO.C
#7 A ver, tampoco es eso, que la chavala ha sido muy vocal con su caso. Lo ha publicado en sus redes sociales. Mira:
www.deia.eus/bilbao/2025/09/30/joven-violaron-bilbao-denuncia-huida-vi
DORO.C #1 DORO.C *
En fin, cada loco con su tema. :roll:
#4 Ricochet
A mi me daría mas miedo mi violador huido, no se, seré raro...
Malinke #6 Malinke
#4 pues súmale:
«Izaro siente que el Sistema —en mayúsculas, el judicial, el policial, el de protección social— se ha cebado con ella, en vez de respaldarla y acompañarla. Hace ahora 13 meses, el 8 de septiembre de 2024, esta joven veinteañera de Bilbao denunció ante la Ertzainza que un chico la había violado en la calle. Era de Mali. Izaro y él se conocieron tomando copas. En un momento dado, el joven la acompañó fuera del local donde estaban porque ella no se encontraba bien. Había bebido demasiado y necesitaba que le diera el aire. Luego, la llevó a un lugar...» y entenderás su miedo.
Una vez violada en vez de encontrar consuelo, parece que encuentra odio.
