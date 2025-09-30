Denunció que la violaron, su agresor ha huido a Mali... y ahora Izaro le tiene miedo a "la propaganda de Vox"

Izaro siente que el Sistema —en mayúsculas, el judicial, el policial, el de protección social— se ha cebado con ella, en vez de respaldarla y acompañarla. Hace ahora 13 meses, el 8 de septiembre de 2024, esta joven veinteañera de Bilbao denunció ante la Ertzainza que un chico la había violado en la calle. Era de Mali. Izaro y él se conocieron tomando copas. En un momento dado, el joven la acompañó fuera del local donde estaban porque ella no se encontraba bien. Había bebido demasiado y necesitaba que le diera el aire. Luego, la llevó a un lugar
y entenderás su miedo.
Una vez violada en vez de encontrar consuelo, parece que encuentra odio.