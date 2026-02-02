edición general
Denuncias de explotación laboral en el centro Vida Nueva: de limpiar negocios gratis y sin contrato a apropiarse de sus nóminas

Aunque el centro Vida Nueva, fundado por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, se presenta como un centro de rehabilitación para problemas de drogadicción y de salud mental, en la práctica es una casa de obediencia y control, como han denunciado varias víctimas con las que ha podido hablar Newtral.es. Una de las formas de “rehabilitar” a las chicas que ingresan es a través de la imposición de tareas que consideran propias del género femenino. Principalmente limpiar. Aseguran, además, que fueron víctimas de explotación laboral.

EmuAGR #1 EmuAGR *
Esta es la parte II de la investigación durante un año que la periodista Noemí López hizo sobre Vida Nueva.
La parte I disponible aquí: www.meneame.net/story/matrimonios-pactados-limpiar-sin-cobrar-exorcism

Hay una tercera parte con un testimonio personal: www.newtral.es/daniel-lucia-centro-vida-nueva-navarra/20260202/
Y un vídeo de 15 minutos sobre el asunto: www.youtube.com/watch?v=Jw_pZncWx_c
