Denuncias de explotación laboral en el centro Vida Nueva: de limpiar negocios gratis y sin contrato a apropiarse de sus nóminas

Aunque el centro Vida Nueva, fundado por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, se presenta como un centro de rehabilitación para problemas de drogadicción y de salud mental, en la práctica es una casa de obediencia y control, como han denunciado varias víctimas con las que ha podido hablar Newtral.es. Una de las formas de “rehabilitar” a las chicas que ingresan es a través de la imposición de tareas que consideran propias del género femenino. Principalmente limpiar. Aseguran, además, que fueron víctimas de explotación laboral.