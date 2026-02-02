edición general
16 meneos
63 clics
Matrimonios pactados, limpiar sin cobrar y exorcismos para lograr “mujeres decentes”: así funciona el centro Vida Nueva, que recibe dinero público

Matrimonios pactados, limpiar sin cobrar y exorcismos para lograr “mujeres decentes”: así funciona el centro Vida Nueva, que recibe dinero público

Vida Nueva se presenta como un centro de rehabilitación en Navarra que recibe dinero público. Varias víctimas denuncian que es una secta evangélica

| etiquetas: matrimonios , pactados , vida nueva , secta , dinero público
13 3 0 K 251 actualidad
3 comentarios
13 3 0 K 251 actualidad
obmultimedia #2 obmultimedia
Que asco de sectas.
1 K 22
Rogue #3 Rogue *
Las frases de los charlatanes evangelistas suelen enfocarse en la teología de la prosperidad, prometiendo riqueza material y salud física a cambio de dinero.
0 K 12
#1 fingulod
Como Dios manda.

(el suyo al menos, y cómo lo ponen por encima de la ley... eso sí, que no lo hagan moros que se cabrean)
0 K 7

menéame