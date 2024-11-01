edición general
Denuncian una "red de explotación laboral racista" en viviendas para mayores en Bilbao: "Trabajaba 190 horas por 400 euros al mes"

Una decena de trabajadoras de viviendas comunitarias de Bilbao (residencias con pocas plazas para personas mayores planteadas a modo de alternativa a las macroresidencias) ha denunciado este miércoles frente a la Diputación de Bizkaia que la propietaria de esas viviendas cuenta con una “red de explotación laboral racista” en la que “amenaza, insulta y controla” a sus trabajadoras migradas y racializadas, a las que tiene “sin contrato laboral” en algunos casos, mientras que en otros “con retribuciones por debajo de convenio”...

8 comentarios
Fedorito
No conozco palabra más racista que "racializada"

JuanCarVen
#2 deje de mirar el dedo caballero.

GeneWilder
#2 Palabra racista y gilipollez supina de estos tiempos posmodernos.

Skiner
#2 Evidentemente es racista usar el término racializada porque alguien racializado es alguien no blanco y, por ello, es objeto de discriminación, prejuicios, experimentando racismo sistémico, a diferencia de la persona blanca que se percibe como "neutra" o privilegiada.
La propia redacción de la noticia es inapropiada.
El término, proveniente del inglés racialize, visibiliza cómo el racismo afecta a grupos minoritarios y busca articular su lucha.

YSiguesLeyendo
... Las trabajadoras han acudido al sindicato LAB, que ha interpuesto al menos diez demandas judiciales y denuncias frente a la Inspección de Trabajo. “Fruto de estas actuaciones, se ha revertido la situación en algunos de estos centros: posibilitando altas en la seguridad social, regularización de contratos, respeto de los descansos, retribuciones... En tanto que, en lo que respecta a Inspección de trabajo, el Informe está sin concluir, pero hemos tenido conocimiento de que se han realizado visitas simultáneas en varias de estas viviendas comunitarias”, confirman desde el sindicato.

PeloPene
Vamos que ofreces un trabajo de mierda en negro y/o bajo el smi, solo lo aceptan inmigrantes y resulta que el empresario explotador es un racista y los trabajodores racializados

Casa día se supera en gilipolleces el eldiario.es

Skiner
#5 Precisamente es al contrario, sabedor el "contratador/es" de la situación precaria de estas personas inmigrantes, muchas en condiciones dudosas (sin papeles legales) se aprovechan de su vulnerabilidad.

omega7767
te cobran en oro y pagan en cobre


