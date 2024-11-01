Denuncian una "red de explotación laboral racista" en viviendas para mayores en Bilbao: "Trabajaba 190 horas por 400 euros al mes"

Una decena de trabajadoras de viviendas comunitarias de Bilbao (residencias con pocas plazas para personas mayores planteadas a modo de alternativa a las macroresidencias) ha denunciado este miércoles frente a la Diputación de Bizkaia que la propietaria de esas viviendas cuenta con una “red de explotación laboral racista” en la que “amenaza, insulta y controla” a sus trabajadoras migradas y racializadas, a las que tiene “sin contrato laboral” en algunos casos, mientras que en otros “con retribuciones por debajo de convenio”...