Denuncian que el PP de Limpias sube "a espaldas de los vecinos" el sueldo de la teniente de alcalde a 25.500 euros

El PSOE de Limpias ha denunciado la contradicción del PP, que critica las subidas del Salario Mínimo Interprofesional promovidas por el Gobierno de España, destinadas a beneficiar a los trabajadores, mientras que aprueba "a espaldas de los vecinos" un aumento de sueldo para la teniente de alcalde y concejala de Obras, Lorena Pérez, que pasa de una dedicación parcial a completa, elevando su salario de 10.836 a 25.500 euros brutos anuales sufragados con fondos municipales.