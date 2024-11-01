edición general
Denuncian que el PP de Limpias sube "a espaldas de los vecinos" el sueldo de la teniente de alcalde a 25.500 euros

El PSOE de Limpias ha denunciado la contradicción del PP, que critica las subidas del Salario Mínimo Interprofesional promovidas por el Gobierno de España, destinadas a beneficiar a los trabajadores, mientras que aprueba "a espaldas de los vecinos" un aumento de sueldo para la teniente de alcalde y concejala de Obras, Lorena Pérez, que pasa de una dedicación parcial a completa, elevando su salario de 10.836 a 25.500 euros brutos anuales sufragados con fondos municipales.

4 comentarios
#4 calaverax
"pasa de una dedicación parcial a completa", no veo el problema, sinceramente. Claro que como es del PP pues me tendrá que parecer fatal de la muerte.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver el PP hace l9 que mejor sabe. Tomaros el pelo.
#1 Quillotro
¿Seguro que todas las cosas están "Limpias" en Limpias?
#3 jjmf
No creo que sea a espaldas de los vecinos. Serán ellos los que paguen.
