Denuncian a Planned Parenthood por practicar un aborto a una menor embarazada por abusos de Jeffrey Epstein para encubrir el delito

La organización provida Operation Rescue ha denunciado públicamente que una clínica de Planned Parenthood habría practicado un aborto a una menor presuntamente embarazada tras sufrir abusos sexuales por parte de Jeffrey Epstein, con el objetivo —según sostiene el informe— de borrar pruebas y proteger al agresor. La acusación se apoya en referencias contenidas en los llamados “Epstein Files”, donde, según Operation Rescue, la palabra “aborto” aparece mencionada más de 280 veces. En uno de esos pasajes se recoge el relato de una joven de...

| etiquetas: epstein , aborto , menor , embarazo , eeuu , delito
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Le va caer más condena a Planned Parenthood que al violador y toda la cuadrilla.

Tiempo al tiempo.

Por cierto, entonces podemos usar los archivos Epstein para detener y juzgar a gente? :popcorn:
jm22381 #2 jm22381
#1 Si fuese abogado de Planned Parenthood: "Oh, vaya, pues supongo que tendremos que presentar las pruebas de ADN sobre quien era el violador que inseminó a la menor... a no ser que el ilustrísimo juez decida archivar el caso" :roll:
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 sería gracioso pero sabemos que podría ser factible
apetor #3 apetor
#1 Los Epstein Files como dicen por ahi son algo heterogeneo ( hay desde cosas muy claras y podridas a cosas muy dudosas a cosas muy meh, pasando por mucha gente que "esta en los papeles de Epstein" y luego vas a mirar y son meras menciones sin nada añadido ). Como indicio o inicio para lo que sea, si, pero luego tendra que haber una investigacion en/de cada caso.
