Denuncian la muerte por apuñalamiento de un galgo de 12 años en una protectora de La Palma del Condado (Huelva)

"Saltaron a nuestro refugio, se acercaron a una perrita de 12 años, frágil, dulce, que jamás hizo nada a nadie y le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso. Heridas profundas, de seis centímetros, cortes limpios en el cuello. Varias veces, fría, brutal y deliberadamente", explican en sus redes sociales donde se preguntan "quién puede hacer algo así" y piden "perdón" al animal por no haber podido evitarle este final.