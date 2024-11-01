edición general
Denuncian la muerte por apuñalamiento de un galgo de 12 años en una protectora de La Palma del Condado (Huelva)

"Saltaron a nuestro refugio, se acercaron a una perrita de 12 años, frágil, dulce, que jamás hizo nada a nadie y le hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser vivo indefenso. Heridas profundas, de seis centímetros, cortes limpios en el cuello. Varias veces, fría, brutal y deliberadamente", explican en sus redes sociales donde se preguntan "quién puede hacer algo así" y piden "perdón" al animal por no haber podido evitarle este final.

neo1999
Este sujeto ha hecho lo que ha hecho porque sabe que si se lo hace a un ser humano las consecuencias son diferentes.
En mi opinión debería ser juzgado como si hubiera asesinado a una persona, estos psicópatas no pueden vivir en sociedad.
EldelaPepi
#1 Entre asesinar a sangre fría a un animal y hacerlo con personas hay un paso.
