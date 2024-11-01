·
Denuncian que la Junta ha eliminado otras 350 clases de la educación pública: van más de 2.500 desde 2019
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha actualizado el registro de líneas que hay en la comunidad, donde se confirma la tendencia descendiente.
|
etiquetas
:
eliminación
,
juna
,
andalucía
,
2500
,
clases
,
educación
,
pública
actualidad
5 comentarios
#1
luspagnolu
*
Nos quieren a los andaluces tan imbéciles como a Feijóo.
3
K
40
#2
tromperri
Es lo que la gente ha votado.
No se puede decir que no se supiese a que venia el PP: a desamantelar lo público y lucrase ellos y su amigotes.
La democracia es así de perra algunas veces.
2
K
18
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
*
Si cada vez hay menos alumnos es normal que sean menos las clases.
Cada vez hay menos niños, el baby boom desapareció
La noticia oculta cuantos niños habia escolarizados en 2019 y cuantos hay ahora.
0
K
13
#4
Pivorexico
#3
Ademas Feijóo ya dijo que los andaluces no saben contar ;
Para que quieren contar con sanidad , educación y otros servicios públicos si no saben
0
K
12
#5
SpeakerBR
Destacar:
el sistema público pierde 360 clases
la concertada apenas ha perdido 20 aulas.
0
K
7
5 comentarios
5
comentarios)
