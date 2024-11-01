·
Denuncian el colapso del Hospital de Jerez con más de 5.000 TAC pendientes de realizar
CCOO asegura que solo se han cubierto parcialmente dos de las bajas existentes, con horarios reducidos que impiden mantener el funcionamiento pleno de los tres equipos.
actualidad
Están consiguiendo lo que querían, colapsar y hacer a la privada la salvadora de la sanidad.
