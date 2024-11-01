edición general
3 meneos
3 clics
Denuncian el colapso del Hospital de Jerez con más de 5.000 TAC pendientes de realizar

Denuncian el colapso del Hospital de Jerez con más de 5.000 TAC pendientes de realizar

CCOO asegura que solo se han cubierto parcialmente dos de las bajas existentes, con horarios reducidos que impiden mantener el funcionamiento pleno de los tres equipos.

| etiquetas: denuncias , colapso , hospital , jerez , 5.000 , tac , pendientes
2 1 0 K 34 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
Rogue #1 Rogue
Están consiguiendo lo que querían, colapsar y hacer a la privada la salvadora de la sanidad.
2 K 40

menéame