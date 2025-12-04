edición general
Denuncia COAG: Mercadona vende tomate marroquí ‘disfrazado’ de español en plena campaña nacional

La organización agraria señala que el etiquetado de tomates cherry marroquíes con la marca “Campos de Granada” induce a confusión y desplaza al producto local. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la venta de tomate cherry de importación en la principal cadena de supermercados en España, Mercadona, haciendo competencia a la producción estatal.

Cehona #4 Cehona
Lo dije en la última manifestación tractorista promovida por Vox, equivocaron el objetivo, yendo al ministerio y saturando el tráfico en Madrid.
joffer #7 joffer
#4 no lo equivocaron ya que eso era lo que buscaba Vox
frg #1 frg
Decir que estamos en plena temporada de tomate nacional en Diciembre es por lo menos un poco falso.

En mi zona hace un mes (aprox) que no hay manera de conseguir tomates. Seguro que en los invernaderos Almerienses algo hay, pero tampoco lo consideraría "producto de cercanía".
Aokromes #8 Aokromes
#1 se refieren a los tomates cherry, no a los otros.
pepel #2 pepel
¿Es que vosotros no habéis ido de carnavales?
jonolulu #5 jonolulu
Bloquean un Mercadona y ahí si que sacan las tanquetas xD
joffer #6 joffer
No se podía saber!!
mandelbr0t #3 mandelbr0t *
#0 Es que si se llamaran 'Campos de Marruecos' venderían menos xD
