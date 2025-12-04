Denuncia COAG: Mercadona vende tomate marroquí ‘disfrazado’ de español en plena campaña nacional

La organización agraria señala que el etiquetado de tomates cherry marroquíes con la marca “Campos de Granada” induce a confusión y desplaza al producto local. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la venta de tomate cherry de importación en la principal cadena de supermercados en España, Mercadona, haciendo competencia a la producción estatal.
| etiquetas: denuncia , coag , venta , tomate , mercadona
En mi zona hace un mes (aprox) que no hay manera de conseguir tomates. Seguro que en los invernaderos Almerienses algo hay, pero tampoco lo consideraría "producto de cercanía".