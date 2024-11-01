Dentro del rancho Zorro de Epstein: destapando la ocultación del FBI | 60 Minutes Australia [ENG]  

Una comisión especial de la verdad en Nuevo México está investigando los crímenes y los presuntos encubrimientos vinculados al remoto rancho Zorro de Epstein. Supervivientes y autoridades locales exigen respuestas sobre por qué las autoridades federales parecieron ignorar señales aterradoras de muertes, trata de personas y un siniestro proyecto de "diseño de bebés” en el olvidado complejo. Tara Brown cuenta que fue el lugar “más inquietante” de todos aquellos en los que fue traficada. Se pueden activar subtítulos auto en castellano