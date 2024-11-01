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Dentro del rancho Zorro de Epstein: destapando la ocultación del FBI | 60 Minutes Australia [ENG]

Dentro del rancho Zorro de Epstein: destapando la ocultación del FBI | 60 Minutes Australia [ENG]  

Una comisión especial de la verdad en Nuevo México está investigando los crímenes y los presuntos encubrimientos vinculados al remoto rancho Zorro de Epstein. Supervivientes y autoridades locales exigen respuestas sobre por qué las autoridades federales parecieron ignorar señales aterradoras de muertes, trata de personas y un siniestro proyecto de "diseño de bebés” en el olvidado complejo. Tara Brown cuenta que fue el lugar “más inquietante” de todos aquellos en los que fue traficada. Se pueden activar subtítulos auto en castellano

| etiquetas: epstein , zorro , usa , fbi , ocultación , investigación
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4 comentarios
8 2 0 K 121 actualidad
woody_alien #2 woody_alien
<NPC> Venga, vamoooos, otra victoria que he conseguido creando una comisión de investigación. Ese es el camino, lo subimos a redes, los pederastas se asustan y venden sus pisos turísticos a las hermanitas de la caridad </NPC>
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kastanedowski #3 kastanedowski
Estan dejando que pase el tiempo para que a la gente no le interese que los politicos comen niños en el desayuno..
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#4 Cincocuatrotres
Que miedo da esta gente! Y han caido solo 3 y nos quieren hacer creer que no había una organizacion superior que controlaba los hilos, Epstein era el hombre orquesta, el que violaba, grababa, chantajeaba, hacia el trabajo ficticio de cientos de empleados, jaja, seguramente sería el Mossad porque los tontones de Obama, Clinton y Gates vivian casi allí, (que predecibles somos los tios!) y se descarta digo yo que sea algun organismo americano
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crob #1 crob
Con tanta guerra de por medio no se nos deben olvidar ni Epstein ni los Therians! pofavó
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menéame