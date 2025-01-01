Científicos demuestran que el péptido sintético GA-KKALKKLKKALKKAL-CONH2 tiene actividad antiviral frente al virus zika

El virus Zika (ZIKV) es un arbovirus emergente, y su infección suele ser asintomática o leve; sin embargo, puede provocar trastornos neurológicos graves en fetos por transmisión vertical durante el embarazo. Además, se ha asociado a algunos casos de síndrome de Guillain-Barré. Actualmente, no existen tratamientos ni vacunas aprobadas, lo que resalta la necesidad urgente de explorar opciones terapéuticas. En este estudio se demuestra que el péptido GA-KKALKKLKKALKKAL-CONH2 tiene actividad antiviral in vitro efectiva frente al virus zika.