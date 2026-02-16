Demetrio Madrid (ex-presidente de Castilla y León): “Felipe González está fuera de la realidad política española"

Demetrio Madrid (Villaralbo, Zamora, 1936) es la primera gran figura del socialismo en Castilla y León, el hombre que pilotó el nacimiento de la autonomía y se convirtió en su primer presidente tras la victoria del PSOE en las elecciones de 1983(..) La mayoría no solo de los votos, sino también de los dirigentes de Vox proceden del PP, y en esa sede se alimentó la aparición y el crecimiento de Vox, que ha ido tomando personalidad propia. A mí me preocupa su crecimiento, como preocupa a una parte importante de la sociedad española.