La demencia en gatos muestra como empieza el Alzheimer humano y revela pistas clave para frenarlo

La conexión entre gatos y Alzheimer no es solo una curiosidad. Investigaciones han demostrado que los cerebros de gatos ancianos presentan acumulación de proteína beta amiloide. Esta sustancia también está en el centro del proceso que daña las neuronas humanas. El estudio evidenció que la beta amiloide se acumula dentro de las sinapsis, los pequeños puntos de comunicación entre neuronas. Esta invasión debilita las conexiones, alterando la memoria y el aprendizaje. En felinos, este daño reproduce lo que ocurre en personas con Alzheimer.