publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
45
meneos
50
clics
Feijóo rechaza la entrevista con Pepa Bueno y seguirá sin pisar un plató de TVE
El partido mantiene el mismo criterio desde su encontronazo de hace dos años con Silvia Intxaurrondo: el PP sí va a los medios públicos, pero su presidente no
|
etiquetas
:
feijóo
,
rechaza
,
entrevista
,
pepa bueno
37
8
3
K
272
actualidad
24 comentarios
#2
Milmariposas
Un cagao. Sin paliativos...
23
K
242
#12
Skiner
#1
#2
le gustan los masajes
2
K
32
#4
johel
No es capaz de leer un guion correctamente ni con pausas para seguirlo y va a acudir a una entrevista que no sea una comida de rabo, estamos tontos o que.
15
K
148
#7
ur_quan_master
#4
solo vale para dar el titular de15 segundos para los noticiarios
3
K
53
#5
Laro__
"Necesito periodistas que me dejen mentir impunemente; iré a TeleMandril"
, afirmó.
9
K
97
#13
Cuñado
#5
No sé yo si iría muy tranquilo a TeleAyuso...
El peor enemigo de un pepero es siempre otro pepero.
2
K
28
#3
Kantinero
Derechita cobarde
7
K
89
#8
Albarkas
Y éste cobarde quiere ser presidente del gobierno y no vale ni como presidente de escalera. Pedro se va a jubilar de presi.
6
K
84
#1
pepel
Le pagan más en Mediaset. Y le entrevista A.R.
5
K
82
#9
comadrejo
eldebate, herramienta publicitaria de las industrias del mas allá.
www.acdp.es/quienes-somos/obras/el-debate/
Sería interesante dejara de menear publicidad.
5
K
78
#6
calde
Así puede seguir haciendo teatro con lloriqueos postizos de que RTVE es sectaria porque no le dan el mismo tratamiento a todos.
Como dice el refrán: Siempre es mejor parecer, que despejar todas las dudas...
fdo: FAKEJÓ
5
K
67
#16
mariKarmo
*
y vais a votar a este COBARDE?
No quiere entrevistas porque os tiene a todos ENGAÑADOS.
A ver si la derechuza se entera de una vez. Les importáis una MIERDA.
3
K
36
#18
Concavenator
*
#16
Además, cualquiera que tenga a una mala persona como Tellado de amigo, indefectiblemente es otra mala persona.
2
K
37
#15
poseso
Éstos son mas de ruedas de prensa a través de un plasma.
1
K
28
#14
kinz000
Gallina de mierda
1
K
23
#10
calde
*
A FAKEJÓ se le pone chiquitita cuando tiene a Intxaorrondo cerca...
1
K
21
#21
victorjba
#10
Si hasta Alsina lo deja con el culo al aire
0
K
19
#20
Suleiman
El es más de ir a cadenas y programas donde le masajean.... Lo de preguntas incómodas, mejor las evitamos... Próximamente en Espejo Público y con Losantos.
0
K
13
#19
pitercio
Es que
estás entrevistas no se le hacen a un narcopresidente.
0
K
12
#24
MoñecoTeDrapo
Tiene que haber otro mejor, menos malo.
0
K
11
#11
Concavenator
Expectante estoy por ver qué escuadrón de troles fachas viene a defender a este fantoche, y de las majaderías que sueltan. Si fuesen conscientes de la pésima imagen que transmiten, creo que cambiarían de estrategia.
0
K
7
#17
Concavenator
*
edit
0
K
7
#22
Tito_Keith
de momento no aparece nadie a defender lo indefendible, No tienen argumentos, tienen argumentario
0
K
7
#23
Aas59
Y este quiere ser el mandamás de Españistan?
Jodo con el gallego!!!
0
K
6
