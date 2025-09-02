edición general
Feijóo rechaza la entrevista con Pepa Bueno y seguirá sin pisar un plató de TVE

Feijóo rechaza la entrevista con Pepa Bueno y seguirá sin pisar un plató de TVE

El partido mantiene el mismo criterio desde su encontronazo de hace dos años con Silvia Intxaurrondo: el PP sí va a los medios públicos, pero su presidente no

Milmariposas #2 Milmariposas
Un cagao. Sin paliativos...
Skiner #12 Skiner
#1 #2 le gustan los masajes :troll:
johel #4 johel
No es capaz de leer un guion correctamente ni con pausas para seguirlo y va a acudir a una entrevista que no sea una comida de rabo, estamos tontos o que.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#4 solo vale para dar el titular de15 segundos para los noticiarios
Laro__ #5 Laro__
"Necesito periodistas que me dejen mentir impunemente; iré a TeleMandril", afirmó.
Cuñado #13 Cuñado
#5 No sé yo si iría muy tranquilo a TeleAyuso...

El peor enemigo de un pepero es siempre otro pepero.
Kantinero #3 Kantinero
Derechita cobarde
#8 Albarkas
Y éste cobarde quiere ser presidente del gobierno y no vale ni como presidente de escalera. Pedro se va a jubilar de presi.
pepel #1 pepel
Le pagan más en Mediaset. Y le entrevista A.R.
comadrejo #9 comadrejo
eldebate, herramienta publicitaria de las industrias del mas allá.

www.acdp.es/quienes-somos/obras/el-debate/

Sería interesante dejara de menear publicidad.
calde #6 calde
Así puede seguir haciendo teatro con lloriqueos postizos de que RTVE es sectaria porque no le dan el mismo tratamiento a todos.

Como dice el refrán: Siempre es mejor parecer, que despejar todas las dudas...

fdo: FAKEJÓ
mariKarmo #16 mariKarmo *
y vais a votar a este COBARDE?

No quiere entrevistas porque os tiene a todos ENGAÑADOS.

A ver si la derechuza se entera de una vez. Les importáis una MIERDA.
Concavenator #18 Concavenator *
#16 Además, cualquiera que tenga a una mala persona como Tellado de amigo, indefectiblemente es otra mala persona.
#15 poseso
Éstos son mas de ruedas de prensa a través de un plasma.
kinz000 #14 kinz000
Gallina de mierda
calde #10 calde *
A FAKEJÓ se le pone chiquitita cuando tiene a Intxaorrondo cerca... xD xD xD
victorjba #21 victorjba
#10 Si hasta Alsina lo deja con el culo al aire xD
#20 Suleiman
El es más de ir a cadenas y programas donde le masajean.... Lo de preguntas incómodas, mejor las evitamos... Próximamente en Espejo Público y con Losantos.
pitercio #19 pitercio
Es que estás entrevistas no se le hacen a un narcopresidente.
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo
Tiene que haber otro mejor, menos malo.
Concavenator #11 Concavenator
Expectante estoy por ver qué escuadrón de troles fachas viene a defender a este fantoche, y de las majaderías que sueltan. Si fuesen conscientes de la pésima imagen que transmiten, creo que cambiarían de estrategia.
Concavenator #17 Concavenator *
Tito_Keith #22 Tito_Keith
de momento no aparece nadie a defender lo indefendible, No tienen argumentos, tienen argumentario
#23 Aas59
Y este quiere ser el mandamás de Españistan?
Jodo con el gallego!!!
