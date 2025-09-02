edición general
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump

La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump

Las amenazas de Donald Trump parecen estar funcionando. La Unión Europea ha suspendido sus planes de multar a Google por sus prácticas presuntamente abusivas en el sector de la publicidad digital por temor a que el presidente de Estados Unidos tome represalias que puedan hacer descarrilar el acuerdo comercial transatlántico, según explican fuentes internas a Bloomberg.

17 comentarios
Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
La UE cada vez da más pena-asco.La organización que era un motivo de orgullo se está convirtiendo en un montón de basura.
18 K 211
javibaz #2 javibaz
#1 vasallos
6 K 78
#10 albx
#2 Trump y los siete enanitos. Todos hemos visto la foto.
2 K 38
#5 malditopendejo
#1 el capitalismo ve muchos problemas a medio plazo..... Y saca las garras.
0 K 7
Ludovicio #7 Ludovicio
#1 Porque estamos dejando que lo gobierne la derecha.
Y la derecha, por definición, mira por intereses personales y no por el bien común.

Si la economía personal de esos dirigentes va a ir mejor convirtiendonos en esclavos de los USA , pues adelante con ello
2 K 37
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#1 cada vez veo más futuro a una Federación de Republicas Ibéricas.
1 K 31
#16 Seat127
#1 en cuanto la derecha más casposa h a tomado las riendas de la UE, vuelven a sus orígenes de Milanas Bonitas
3 K 55
#3 newusuario
Trump da la mano como si el otro fuera un perro que la tiene que poner sobre su palma
3 K 48
Ludovicio #9 Ludovicio
#3 Suerte que no les hace arrodillar.
0 K 14
#6 Y_digo_yo
Lo peor de esta subordinación es que es implícita. No se ha declarado nada al respecto, no sé ha dicho qué debilidades o dependencias tenemos que no nos permitan una posición más digna y, menos aún, hay un plan ni concienciación de la población para revertir esa debilidad. Nos convierten en los músicos del titanic sin nuestro consentimiento.
1 K 30
cosmonauta #4 cosmonauta *
Premio para el primero que encuentre esa noticia fuera de La Nueva Españita.
0 K 11
ChatGPT #8 ChatGPT *
#4 edito, cambio respuesta por
Medio internacional, no vaya a a ser que el nacional no te guste tampoco:

www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/google-s-adtech-fine-delaye
0 K 10
cosmonauta #12 cosmonauta
#8 Bien. Exactamente el artículo fusilado por la nueva Españita. ¿Alguna otra fuente creíble? No.
0 K 11
ChatGPT #15 ChatGPT *
#12 ya sabía yo que no iba a haber fuente creíble para ti…

Si pone lo mismo, mal, si pone otra cosa, es que es diferente.

Y así, a seguir en el sesgo, a gustito….
1 K 30
cocolisto #14 cocolisto
#4 Búscate otra apuesta. En portada donde primero la he visto, pero al ser muro de pago he tenido que recurrir a la nueva España :

elpais.com/economia/2025-09-02/bruselas-frena-una-multa-a-google-por-p
1 K 40
#17 indi11
Yo aun no entiendo cómo con der leyen ha superado una moción de censura hace unos meses, cuando parece que boicotea a la unión desde dentro... Vaya forma de arrastrarnos por el suelo, en la próxima reunión en el club de golf pondrán comederos y bebederos a juego con las correas de "nuestros líderes"...
0 K 7
#13 no_soy_un_bot
los buscadores europeos deben estar furiosos
0 K 6

