La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump

Las amenazas de Donald Trump parecen estar funcionando. La Unión Europea ha suspendido sus planes de multar a Google por sus prácticas presuntamente abusivas en el sector de la publicidad digital por temor a que el presidente de Estados Unidos tome represalias que puedan hacer descarrilar el acuerdo comercial transatlántico, según explican fuentes internas a Bloomberg.
| etiquetas: unión europea , retraso , millonaria multa , google , bruselas
Y la derecha, por definición, mira por intereses personales y no por el bien común.
Si la economía personal de esos dirigentes va a ir mejor convirtiendonos en esclavos de los USA , pues adelante con ello
Medio internacional, no vaya a a ser que el nacional no te guste tampoco:
www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-02/google-s-adtech-fine-delaye
Si pone lo mismo, mal, si pone otra cosa, es que es diferente.
Y así, a seguir en el sesgo, a gustito….
elpais.com/economia/2025-09-02/bruselas-frena-una-multa-a-google-por-p