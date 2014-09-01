edición general
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]

Creado por el artista Paolo Eleuteri Serpieri (Venecia, 1944), el personaje de Druuna está ambientado en un mundo futurista y caótico... cuya trama principal gira entre una enfermiza violencia, mutaciones deformes y un erotismo con claras tendencias pornográficas.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pon el No Seaconseja Fapearse Warramente (NSFW), que algunos estamos en el curro y nuestros jefes nos miran mal si tenemos la chorra en la mano.
skaworld #7 skaworld
#1 A veces con la voragine del dia a dia en la oficina, se pueden generar tensiones y malentendidos, la proxima vez que te mire mal invitale a que te la acaricie, a compartir el momento comiendote los huevos, eso humaniza la experiencia y crea un vinculo especial con la direccion.
oghaio #8 oghaio
#1 Hecho.
#24 Cntrl
#1 Y ese es el motivo por el que hay que teletrabajar
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#10 Me ha venido a la cabeza otro dibujante que en principio no es erótico, pero que vaya mozas dibuja. Y sin buscar tampoco el realismo.

Echiro Oda.
No había caído en él porque apenas leo manga.
Torrezzno #12 Torrezzno
#11 El ultimo manga asi picantón que lei fue el mother parasite. Muy locos estos japos
Sergio_ftv #16 Sergio_ftv
#11 Don Jordi Bernet
angelitoMagno #30 angelitoMagno
#16 Jean Giraud
 media
#4 guillersk
Hay Serpieri hay meneo
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Relacionada (no digo que duple, porque no es el mismo contenido): www.meneame.net/story/druuna-hipersexualizacion-ciencia-ficcion

Opino lo mismo que el artículo de Valencia Plaza. El estilo es demasiado exagerado, ves a la protagonista y, yo al menos, pienso que ninguna mujer real tiene un cuerpo así, por lo que no me resulta atractivo.

Creo que otros autores eróticos como Milo Manara, Jean-Claude Forest (Barbarella) o Guido Crepax (Valentina) o, incluso Juan Giménez en ciertos fragmentos de los Metabarones, logran un trabajo mucho más erótico al dibujar mujeres mucho más realistas. Sin dejar de hacerlas voluptuosas, pero con unas curvas que son anatómicamente posibles.
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 Sobre gustos no hay nada escrito. Aparte de eso es arte y ficción por lo que no tiene que representar mujeres "reales". Para muestra las jacas que le molaban a Robert Crumb.

Que tiempos del Vibora  media
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#5 Te iba a responder con un tocho, pero se ha borrado :ffu:

Resumiendo, Crumb no busca ser anatómicamente correcto. Es otro estilo. Pero Eleuteri Serpieri si creo que lo hace, pero se deja llevar tanto por el "jamelguismo" que al final rompe el realismo. Y por eso prefiero a los autores anteriormente citados.

Y también comenté que a mi me parece Bruce Timm dibuja a las mujeres con mucho erotismo, aunque su estilo sea el cartoon.

¿Qué te gusta Serpierie? Genial. A mi no demasiado, prefiero a otros autores y expongo por qué.
Torrezzno #10 Torrezzno
#9 A mi me gustan todas xD xD xD xD
#20 DavidEF *
#9 Entonces, reprochamos la falta de realismo de las tetas, pero no la falta de realismo estar así de lozana en un mundo donde todos se mueren de hambre, o donde hay mutantes y naves espaciales y demás delirios fantacientíficos... hombre, igual es un poco no mirar la viga en el ojo propio y fijarse en la paja ajena... (dicho sea con tonito de doble sentido, of course).
angelitoMagno #34 angelitoMagno
#20 Reprocho la falta de realismo en las tetas porque estoy hablando del dibujo.
¿No puedo valorar el dibujo sin tener que valorar también el guion?
Fernando_x #13 Fernando_x
#5 Comparadas con las que dibujan algunos de Marvel, que da la impresión que no conocen cosas de anatomía básica, no están nada mal.
manuelmace #17 manuelmace
#3 La proporción aurea perfecta en los senos de la chica lleva el erotismo al máximo nivel.
sivious #22 sivious
#3 De los que comentas, Manara tiene un gran dibujo pero cae en el hastio hasta mas no poder. Todas sus mujeres son iguales, solo les cambia el pelo y el guion es una sucesion de erotismo alrededor de una excusa. Gran artista pero con muy poca evolucion.
angelitoMagno #31 angelitoMagno *
#22 Si, Manara tampoco me gusta demasiado, muy repetivo. Aunque hizo una de las obras cumbres de la ilustración del siglo XXI, "Jamelga en las Torres Gemelas". Respeto absoluto.

 media
Nitanmal #6 Nitanmal
Estaba a punto de tener un día productivo en el trabajo...
Fantasma_Opera #32 Fantasma_Opera
Frank Cho ha adoptado recientemente su estilo a esta influencia. No lo hace para sus trabajos de diario, que las tramas-redes-sombra son un trabajazo tremendo incluso acotadas en la figura femenina, pero sí para sus portadas y algunos trabajos espontáneos.
angelitoMagno #33 angelitoMagno *
Edito
Torrezzno #2 Torrezzno *
Que hambre me ha entrado
kevers #28 kevers
No me gustó el final.
pitercio #19 pitercio
Se aprecian carnes prietas de velocista olímpica en silueta de Venus exuberante. Es una mezcla sugestiva e irreal. Muy bien aprovechado el ámbito artístico para conseguirla.
elsnons #27 elsnons *
#19 también se aprecia una mujer sin retoques ni estética de bisturí, la mujer exuberante de la época del destape, una bomba sexual en aquel tiempo lleno de cines porno y revistas eróticas de ambos sexos. Un mercado del sexo en todos los aspectos y por cierto asequible económicamente a muchas rentas que marco a toda una generación . Hoy día sería inconcebible todo aquello.
Nobby #15 Nobby
Nadie como Milo Manara...
#21 DavidEF
#15 Escucho ese nombre y algo me hace "Clic"...
sivious #23 sivious
#15 Meh. Si lees dos o tres novelas graficas suyas bien, a partir de la cuarta de das cuenta que todas las chicas son la misma y el guion es bastante regulero. Un autor que no ha tenido evolucion en 50 años.
kratos287 #26 kratos287
Madre mía...

Pillo esto en la era pre-internet y pre-canal + y me rompo el codo.
#29 emdi
Pero al final se casa o no?
Tyler.Durden #18 Tyler.Durden
Curioso. Recuerdo haber leído una Druuna en Cimoc o Comix pero que no era esa!
#25 Txidamente
Me ha venido a la mente La Casta de los Metavarones
Tribuno #35 Tribuno
Hay Druuna hay pajeo meneo.

Qué tiempos en mis años mozos... :foreveralone:
