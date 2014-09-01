Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]

Creado por el artista Paolo Eleuteri Serpieri (Venecia, 1944), el personaje de Druuna está ambientado en un mundo futurista y caótico... cuya trama principal gira entre una enfermiza violencia, mutaciones deformes y un erotismo con claras tendencias pornográficas.
Echiro Oda.
No había caído en él porque apenas leo manga.
Opino lo mismo que el artículo de Valencia Plaza. El estilo es demasiado exagerado, ves a la protagonista y, yo al menos, pienso que ninguna mujer real tiene un cuerpo así, por lo que no me resulta atractivo.
Creo que otros autores eróticos como Milo Manara, Jean-Claude Forest (Barbarella) o Guido Crepax (Valentina) o, incluso Juan Giménez en ciertos fragmentos de los Metabarones, logran un trabajo mucho más erótico al dibujar mujeres mucho más realistas. Sin dejar de hacerlas voluptuosas, pero con unas curvas que son anatómicamente posibles.
Que tiempos del Vibora
Resumiendo, Crumb no busca ser anatómicamente correcto. Es otro estilo. Pero Eleuteri Serpieri si creo que lo hace, pero se deja llevar tanto por el "jamelguismo" que al final rompe el realismo. Y por eso prefiero a los autores anteriormente citados.
Y también comenté que a mi me parece Bruce Timm dibuja a las mujeres con mucho erotismo, aunque su estilo sea el cartoon.
¿Qué te gusta Serpierie? Genial. A mi no demasiado, prefiero a otros autores y expongo por qué.
¿No puedo valorar el dibujo sin tener que valorar también el guion?
Pillo esto en la era pre-internet y pre-canal + y me rompo el codo.
pajeomeneo.
Qué tiempos en mis años mozos...