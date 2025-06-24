edición general
Madrid desmantela su escuela pública

Y lo hace con una mezcla explosiva de propaganda, datos manipulados y decisiones que favorecen de manera directa a los intereses privados. No es una exageración: es un diagnóstico respaldado por cifras, hechos y consecuencias visibles en las aulas

autonomator #4 autonomator
Nada nuevo en la estrategia liberticida (los amantes de la Españiiia nueva)
"El thatcherismo permitió a los gobiernos conservadores de 1979 a 1997 liquidar la mayor parte de nuestros activos públicos.
Esa es la técnica estándar de la privatización: desfinanciar, asegurarse de que las cosas no funcionen, la gente se enfada y, finalmente, entregarlo al capital privado."
Noam Chomsky

www.youtube.com/watch?v=d8yrUTDsVlw
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Lo hizo muy bien el PP en Madrid (modelo que quieren llevar al resto de España), consiguieron meter en la cabeza de mucha gente que si no llevan a sus hijos a un concertado no son clase media de verdad, y que llevar a los hijos a un colegio público es de pobres/muertos de hambre y que van arruinar el futuro de sus hijos.

Mis dieses a la manipulación
sotillo #9 sotillo
#1 Es que no es solo llevar a tus hijos a la concertada, los gastos aumentan y es fácil que terminen por conducirte a la privada, más gastos, si además tienes que sumar los seguros médicos, otra de sus prioridades, tus gastos fijos se van a disparar y de tener un sueldo que con lo público te puede permitir vivir holgado vas a pasar a no llegar a fin de mes
NotVizzini #2 NotVizzini
Madrid ni idea, pero en CAT se la han cargado ya y lejos de mejorar, van a peor...
#11 tierramar *
Mensaje a los trabajadores inmigrantes latinos: piensen bien a qué partido votar, si quieren seguir disponiendo de la sanidad publica , la educación publica, el estado de bienestar No es comunismo. Por mucho que Ayuso lo predique: www.eldebate.com/espana/madrid/20250624/ayuso-carga-contra-comunismo-m
tarkovsky #15 tarkovsky
#11 Los únicos inmigrantes latinos que pueden votar son los nacionalizados españoles, que no sé si son muchos o pocos, pero ni por asomo hacen mayoría de nada. En todo caso, ya han dejado de ser inmigrantes latinos: ahora son españoles de pleno derecho. Y tranqui, que el péndulo de la historia volverá a cambiar de sentido y la ideología neoliberal terminará en el cubo de la basura, de donde nunca debió salir. Con latinos o sin latinos.
tarkovsky #16 tarkovsky
#15 Añado info de 2022, (no sé si hay datos más recientes) para situarnos: www.inclusion.gob.es/web/cartaespana/w/cerca-de-200.000-extranjeros-ha
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
No es algo que se cambie en un sólo día, es un proceso de años y, como tal, es más que normal que salgan noticias sobre el tema de vez en cuando.
Libre_albedrío #17 Libre_albedrío
#13 Revertir el daño que está haciendo
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
¿Otra vez? ¿Aún existe escuela pública en España?
#5 La_Conquista_Del_Mundo
Ayuso, estoy trabajando, vengo a verte.
Fdo.: John Wick
#14 beltraneja
Deberían mantenerse unos estándares mínimos en educación pública y que las comunidades deban rendir cuentas al gobierno central garantizando que cumplen la constitución. Y para otras competencias delegadas también, sanidad, dependencia, ... Si te toca un lunático de presidente qué haces? Nadie te protege como ciudadano?
elmakina #3 elmakina *
Vaya lloriqueo más previsible. El modelo educativo de Madrid no “desmantela” nada, lo que hace es abrir la mano para que las familias tengan libertad de elegir, que parece que algunos les da urticaria. Si cierran aulas públicas es porque no hay demanda, punto. ¿O prefieres mantener aulas vacías solo para engordar estadísticas? La gente vota según su conveniencia y lleva a sus hijos a concertados o privados porque funcionan mejor, y eso fastidia.

A ver si nos enteramos de que la calidad educativa no se mide en millones de presupuesto, sino en resultados y en que los padres puedan elegir lo mejor para sus hijos.
MJDeLarra #6 MJDeLarra *
#3 El modelo de educación privada es bastante peor que el público, no solo en resultados, también en costes.

La gente no lleva a sus hijos a la concertada por libertad, sino porque las opciones de educación pública en Madrid son cada vez más escasas, y están saturadas, no vacias. No les queda otra que pagar más. O crees que la gente paga más por libertad?
#7 Rigal01 *
#3 si los políticos y millonarios tuvieran que llevar obligatoriamente a sus hijos a la pública, ya verías como iba a mejorar. No solo educación, sino también la sociedad al tener más relación y empatia con gente que de otra forma no se mezclarian.
sotillo #12 sotillo
#7 Ya, pero puedes invertir la carga ¿Que hace sociedad que permite a los que vota le terminen jodiendo vivos?
sotillo #10 sotillo
#3 Lo dicho, unos gestores que no son capaces de hacer lo que muchos países si hacen, una pública de calidad y económica que te permite con el dinero que te ahorras tener recursos para ampliar lo que dedicas a tus hijos y de paso hacer más pobres a las familias y tener más tensiones económicas
La derecha tiene que delegar en lo privado por que todo lo que pone al mando es una panda de incultos, incompetentes y mangantes
No tiene solución
