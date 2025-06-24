Madrid desmantela su escuela pública

Y lo hace con una mezcla explosiva de propaganda, datos manipulados y decisiones que favorecen de manera directa a los intereses privados. No es una exageración: es un diagnóstico respaldado por cifras, hechos y consecuencias visibles en las aulas
"El thatcherismo permitió a los gobiernos conservadores de 1979 a 1997 liquidar la mayor parte de nuestros activos públicos.
Esa es la técnica estándar de la privatización: desfinanciar, asegurarse de que las cosas no funcionen, la gente se enfada y, finalmente, entregarlo al capital privado."
Noam Chomsky
Mis dieses a la manipulación
Fdo.: John Wick
A ver si nos enteramos de que la calidad educativa no se mide en millones de presupuesto, sino en resultados y en que los padres puedan elegir lo mejor para sus hijos.
La gente no lleva a sus hijos a la concertada por libertad, sino porque las opciones de educación pública en Madrid son cada vez más escasas, y están saturadas, no vacias. No les queda otra que pagar más. O crees que la gente paga más por libertad?
La derecha tiene que delegar en lo privado por que todo lo que pone al mando es una panda de incultos, incompetentes y mangantes
No tiene solución