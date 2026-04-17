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Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una funcionaria denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública

Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una funcionaria denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública

El ritmo de la vida contemporánea empuja a los trabajadores a dedicar más años de su vida al mundo laboral. Sin embargo, un presunto caso de edadismo laboral es lo que acaba de denunciar Pilar Silva, de 66 años, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con otros dos trabajadores públicos de su quinta,a los que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública aparta del proceso selectivo para concursar a un puesto superior Administración General del Estado (AGE). Funcionaria desde 1991 y habitual en...

| etiquetas: funcionaria , edadismo , función pública , ascenso , ministerio , onu
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4 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
Mejor dejad paso, que ya os toca.
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masde120 #3 masde120
#1 quieren subir de puesto en el ultimo año así les sube la pensión por el resto de los días
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fofito #2 fofito
"Las personas se están jubilando cada vez más tarde a causa de las condiciones de vida actuales que, además, también contribuyen a que la gente se cuide más y que hoy en día a los 65 estés en tu mejor momento"

La desconexión con la realidad de la calle puede llegar al ridículo
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Un huevo colgando...
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menéame