Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una funcionaria denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública

El ritmo de la vida contemporánea empuja a los trabajadores a dedicar más años de su vida al mundo laboral. Sin embargo, un presunto caso de edadismo laboral es lo que acaba de denunciar Pilar Silva, de 66 años, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con otros dos trabajadores públicos de su quinta,a los que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública aparta del proceso selectivo para concursar a un puesto superior Administración General del Estado (AGE). Funcionaria desde 1991 y habitual en...