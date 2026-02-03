Delito de odio: Detienen a 14 jóvenes en Ontinyent por acosar, vejar y humillar a otro tras cambiarse de sexo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Ontinyent a 14 jóvenes, de 15 a 20 años, como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras al parecer, "humillar, vejar y degradar a una persona por razón de transfobia". Los hechos comenzaron a producirse en el mes de junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, perpetrándose estos hechos por jóvenes de su entorno en reiteradas ocasiones.