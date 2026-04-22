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La delincuencia disminuye en Alemania, pero los delitos sexuales aumentan considerablemente | Euronews
Las estadísticas policiales sobre delincuencia de 2025 muestran un descenso significativo de los casos registrados. Los hurtos, los robos y la delincuencia callejera, en particular, están disminuyendo.
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#1
jonolulu
Surprais
Según la BKA, los sospechosos de delitos de violación son sobre todo personas cercanas a la víctima: amigos, conocidos, parejas o exparejas.
El 98,6% de los presuntos autores son varones.
4
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64
#3
mente_en_desarrollo
#1
¡Pero no pongas eso! Que luego la gente viene con pupita en la colita.
Mejor pon la estadística de los que son de Narnia o Tierra Media para que no se den por aludidos.
1
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#5
j-light
#3
¿Los amigos y conocidos no pueden ser de Narnia o de la Tierra Media?
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#6
mente_en_desarrollo
*
#5
En realidad no. Son lugares inventados.
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#7
j-light
#6
Amigos inventados pues
0
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#4
Edwin.r
Que hayan aumentado los homicidios no sé cuál puede ser el factor, pero por las agresiones sexuales me imagino que será por la pornografia
1
K
22
#2
lestat
*
El otro día vi una peli que me dio mucho que pensar. En realidad no porque ya lo sabía pero me sorprendió verlo así con tanta claridad en una película. Estamos criando generaciones de niños treintañeros que acabarán siendo bebés cuarentones que no han tenido responsabilidad alguna en su vida por ninguno de sus actos. Y estás agresiones sexuales siendo algunas hasta grupales son el incómodo síntoma de todo ello, entre muchísimos otros.
La película de llama Good Boy por cierto. No es la del perro. Y me pareció muy buena. Vaya huevos le echaron para filmar ese guion hoy en día de niños criticándolo todo.
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Según la BKA, los sospechosos de delitos de violación son sobre todo personas cercanas a la víctima: amigos, conocidos, parejas o exparejas. El 98,6% de los presuntos autores son varones.
Mejor pon la estadística de los que son de Narnia o Tierra Media para que no se den por aludidos.
La película de llama Good Boy por cierto. No es la del perro. Y me pareció muy buena. Vaya huevos le echaron para filmar ese guion hoy en día de niños criticándolo todo.