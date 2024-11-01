Delgado y Baldoví cifran en 700 millones el despilfarro de la Fórmula 1 de Ayuso: “El timo de la estampita de Valencia”

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, han desmontado por enésima vez el circuito de Fórmula 1 de la región capital, el cual no iba a costar “ni un euro” a los madrileños, según prometía la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Los dos dirigentes estuvieron juntos hace unos días y, el valenciano hizo un “spoiler” al mostoleño a tenor de la experiencia que tiene en la Comunidad Valenciana con el Gran Premio de Fórmula 1 que lideró el Ejecutivo de Francisco Camps