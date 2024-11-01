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Delgado y Baldoví cifran en 700 millones el despilfarro de la Fórmula 1 de Ayuso: “El timo de la estampita de Valencia”

Delgado y Baldoví cifran en 700 millones el despilfarro de la Fórmula 1 de Ayuso: “El timo de la estampita de Valencia”

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, han desmontado por enésima vez el circuito de Fórmula 1 de la región capital, el cual no iba a costar “ni un euro” a los madrileños, según prometía la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Los dos dirigentes estuvieron juntos hace unos días y, el valenciano hizo un “spoiler” al mostoleño a tenor de la experiencia que tiene en la Comunidad Valenciana con el Gran Premio de Fórmula 1 que lideró el Ejecutivo de Francisco Camps

| etiquetas: madrid , formula 1 , gastos , despilfarro , ayuso
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2 comentarios
21 14 1 K 78 Ayuso_news
Kantinero #1 Kantinero
El verdadero desperdicio son sus votontos
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mariKarmo #2 mariKarmo
No es un despilfarro. Alguien se lo ha llevado embolsado.
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menéame