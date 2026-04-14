Delcy Rodríguez confirma que sostuvo encuentros con ConocoPhillips y ExxonMobil en Venezuela

«Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones», declaró la mandataria encargada durante un encuentro con una delegación del Departamento de Energía de EE.UU. en el palacio presidencial de Miraflores. Rodríguez aseguró estar alegre por las visitas de estas empresas y de la delegación del Gobierno estadounidense de Donald Trump.