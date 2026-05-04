Dejar de vacunar es un desastre sanitario seguro  

Aunque las vacunas han demostrado ser una de las mejores actuaciones en salud pública mundial, no está de más en esta época llena de dirigentes anticientíficos recordar que sin ellas el desastre está asegurado, tal y como acaba de ocurrir en Bangladesh. En este país asiático la gran mayoría de la población estaba vacunada gracias a un convenio establecido hace años entre el gobierno con UNICEF que suministraba las vacunas y con la mayor parte de la financiación proporcionada por GAVI, la Alianza por la Vacunación. Sin embargo...