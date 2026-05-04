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Dejar de vacunar es un desastre sanitario seguro

Dejar de vacunar es un desastre sanitario seguro  

Aunque las vacunas han demostrado ser una de las mejores actuaciones en salud pública mundial, no está de más en esta época llena de dirigentes anticientíficos recordar que sin ellas el desastre está asegurado, tal y como acaba de ocurrir en Bangladesh. En este país asiático la gran mayoría de la población estaba vacunada gracias a un convenio establecido hace años entre el gobierno con UNICEF que suministraba las vacunas y con la mayor parte de la financiación proporcionada por GAVI, la Alianza por la Vacunación. Sin embargo...

| etiquetas: vacunas , salud , bangladesh , epidemias
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14 comentarios
12 4 0 K 255 ciencia
Moderdonia #1 Moderdonia
Voy a hacer un experimento; a un hijo le pondré todas las vacunas, al otro solo lo voy a bautizar.
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#3 fzman
#1 Las niñas buenas van al cielo. Las niñas malas van a todas partes.
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Moderdonia #6 Moderdonia
#3
-Hola, buscaba una alfombra para el cuarto de los niños que no se ensucie fácil...
-¿Cuántos niños tiene usted?
- 4 . ¿Qué me recomendarías?
-Asfaltar.
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#2 fzman
Europa, Japon y China. No hay nadie más. El resto del planeta tiene una población con un nivel cultural bajísimo.
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#8 hokkien *
#2 el resto del planeta es muy grande para que lo conozcas a ese nivel de detalle.
Incluso en la primera parte, eres demasiado benevolente.
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#9 fzman
#8 Qué va. pero si están todos aquí, en mi barrio.
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ombresaco #4 ombresaco
Y aquí es donde uno se debate entre un moral y poético "que se jodan, en el pecado está la penitencia" y el práctico "una gran población sin vacunar es un problema para todos, no solo para los no vacunados"
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#5 Eukherio
Y otra noticia importante en este contexto, esta vez en los supuestamente avanzados EEUU de Norteamérica en donde el Secretario de Guerra ha anunciado que se elimina la exigencia de vacunarse contra la gripe en las Fuerzas Armadas, al considerar que carece de «racionalidad» y que vulnera las «convicciones religiosas» de los militares.

Las convicciones religiosas. Tócate los cojones, oye. Al final será cierto que vamos a necesitar una pandemia dura para que se acabe el brote de estupidez actual.
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ombresaco #7 ombresaco *
#5 Pandemia Dura,
tus vacunas me las pones
Pandemia Dura...

Lo siento
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#10 fzman
#5 La estupidez no es una epidemia, ni una enfermedad, ni algo que se pueda arreglar. Es una característica de la población humana.

De algún modo, en nuestra evolución, se seleccionó que haya una gran cantidad de estúpidos y una pequeña cantidad de inteilgentes. Es totalmente paralelo a lo de la proporción de zurdos y diestros. Esta proporción es algo deteminado por la herencia genética.
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#12 Eukherio
#10 Pero es que en otras épocas la mayoría de los estúpidos entendían que lo mejor era hacerle caso al médico, o al menos fingir que se le hacía caso, y ahora parece que cada vez hay menos. Antes el que se tomaba tres cubatas con medicación sabía que estaba haciendo algo que no debería, pero hoy en día ya lo que más se ve es al que lo hace y cree que tiene razón porque entiende mejor su cuerpo que el médico. El crack que lleva 17 accidentes en tres años y sigue pensando que conduce mejor que nadie ha creado escuela.
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celyo #11 celyo
La segunda noticia, siendo yankies, casi ni me sorprende viendo al responsable de Sanidad de allí.

La primera si es que es más relevante, ya que nos da idea que pasaría si el sistema de vacunación pasará del sistema público al sistema privado por entero.
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#13 joseac
Me gustaría ver que hacen los antivacunas si les mordiese un animal rabioso....
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Pacman #14 Pacman
#13 un político?
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menéame