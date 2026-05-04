Dejar de vacunar es un desastre sanitario seguro  

Aunque las vacunas han demostrado ser una de las mejores actuaciones en salud pública mundial, no está de más en esta época llena de dirigentes anticientíficos recordar que sin ellas el desastre está asegurado, tal y como acaba de ocurrir en Bangladesh. En este país asiático la gran mayoría de la población estaba vacunada gracias a un convenio establecido hace años entre el gobierno con UNICEF que suministraba las vacunas y con la mayor parte de la financiación proporcionada por GAVI, la Alianza por la Vacunación. Sin embargo...
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-Hola, buscaba una alfombra para el cuarto de los niños que no se ensucie fácil...
-¿Cuántos niños tiene usted?
- 4 . ¿Qué me recomendarías?
-Asfaltar.
Incluso en la primera parte, eres demasiado benevolente.
Las convicciones religiosas. Tócate los cojones, oye. Al final será cierto que vamos a necesitar una pandemia dura para que se acabe el brote de estupidez actual.
tus vacunas me las pones
Pandemia Dura...
Lo siento
De algún modo, en nuestra evolución, se seleccionó que haya una gran cantidad de estúpidos y una pequeña cantidad de inteilgentes. Es totalmente paralelo a lo de la proporción de zurdos y diestros. Esta proporción es algo deteminado por la herencia genética.
La primera si es que es más relevante, ya que nos da idea que pasaría si el sistema de vacunación pasará del sistema público al sistema privado por entero.