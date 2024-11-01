edición general
Dejamos que la IA manejara la máquina expendedora de nuestra oficina. Perdió cientos de dólares [EN]

Anthropic había probado una máquina expendedora con IA, se suponía que este sería el año en que la IA ya haría cosas por nosotros, y nos preguntó si queríamos ser los primeros en usarla. La máquina ordenaría el inventario, fijaría precios y respondería a los clientes. Entonces llegó el caos. Cuanto más negociaban con la máquina, más se debilitaban sus defensas. En cuestión de días había regalado casi todo su inventario. También aprobó la compra de una PlayStation 5, un pez betta vivo y botellas de vino; todo llegó y se regaló de inmediato.

Una máquina expendedora es el ejemplo clásico de máquina de estados. ¿Qué necesidad hay de meter un algoritmo probabilístico en algo tan hermosamente determinista? :ffu:
#2 ninguna, pero es que la gente que ahora mismo está trabajando en las aplicaciones de la IA ni siquiera saben lo que es una máquina de estados…
Estan implantando algo que nunca ha funcionado para un trabajo y pretenden que funcione bien a la primera, eso en caso que sea realmente util para esa tarea , alpha fold tardo hasta 6 años en dar resultados optimos.
Las traducciones en dos años han dado un salto enorme.

"A mediados de noviembre acepté un experimento" Si haces experimentos con dinero y no con agua. Un sistema basado en honor que no se cumple de base.
Lo increíble es que la reportera lo primer que pregunté sea "porqué la IA hace esas cosas estúpidas". Desvela dos hechos: lo poco que entiende la reportera de IA y la pedazo de burbuja que hay.
Esta noticia ya la he visto varias veces

2026 será el año de la IA en el escritorio
