Dejamos que la IA manejara la máquina expendedora de nuestra oficina. Perdió cientos de dólares [EN]

Anthropic había probado una máquina expendedora con IA, se suponía que este sería el año en que la IA ya haría cosas por nosotros, y nos preguntó si queríamos ser los primeros en usarla. La máquina ordenaría el inventario, fijaría precios y respondería a los clientes. Entonces llegó el caos. Cuanto más negociaban con la máquina, más se debilitaban sus defensas. En cuestión de días había regalado casi todo su inventario. También aprobó la compra de una PlayStation 5, un pez betta vivo y botellas de vino; todo llegó y se regaló de inmediato.