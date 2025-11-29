Dejad de llamar a Vox facha y empezad a llamarlos sionistas israelís y veréis como cambian las cosas

He discutido con Vox en redes sociales decenas de veces, desde el ángulo de la izquierda, la ética, la moral. Lo de siempre izquierda, derecha, antifascismo, fascismo, feminismo, misoginia... Nunca ha pasado mucho, nunca me han bloqueado.

La semana pasada empecé a decirles que sus políticas son las de los sionistas e israelís en Estados Unidos y que allá hasta los republicanos los están tirando del país y que esto está muerto, que la gente está cansada de esas políticas. Casi todos me empezaron a bloquear.

No quieren que se sepa es la grieta en la derecha, Nick Fuentes, Tucker Carlson y demás antisionistas en Estados Unidos están abriendo la grieta en la extrema derecha e indican el camino de dónde los partimos. Vox es el partido que más apoya las medidas proisrael en Europa, 98%. Al igual que en EEUU los sionistas se dedican a confrontar con los musulmanes, aquí hacen lo mismo. Igual que allí dicen que las pensiones son un problema, aquí dicen lo mismo.

Dejad de usar una ética y moral de la izquierda y abrir el hueco en la derecha confrontando a Vox con sus políticas en contra de los valores occidentales y cristianos para que se vean como un agente extranjero que promueve tirar a españoles de sus casas para que los fondos de inversión estadounidenses e israelíes hagan dinero y todas las políticas destinadas a beneficiar a gente de fuera sobre los españoles y veréis como esto se hunde, como ya está ocurriendo en Estados Unidos.