edición general
4 meneos
11 clics
El déficit de médicos se agudiza en Castilla y León: por cada 10 facultativos que se jubilan sólo sigue uno

El déficit de médicos se agudiza en Castilla y León: por cada 10 facultativos que se jubilan sólo sigue uno

Sacyl prevé más de 1.100 jubilaciones de médicos el próximo año, más de la mitad en Atención Primaria

| etiquetas: castilla y león , médicos , jubilaciones
4 0 0 K 42 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 42 actualidad
tul #1 tul
esto lo arregla box poniendo a abascal el disfraz de enfermera
0 K 14
XtrMnIO #2 XtrMnIO
No es déficit, es desmantelamiento de la sanidad pública.

La derecha redujo en un 90% el presupuesto para prevención de incendios y CyL ha ardido fon control, pues en la sanidad pública, lo mismo.
1 K 14

menéame