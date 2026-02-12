edición general
Las defensas de Koldo y Ábalos piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal que les juzgará

Las defensas del exasesor ministerial Koldo García y del exministro Jose Luis Ábalos han pedido sin éxito apartar del tribunal a cinco de los siete magistrados por entender que tienen afinidad con alguna de las acusaciones o una opinión formada en la causa por presunta corrupción en contratos de mascarillas. Una petición que a los pocos minutos ha sido rechazada por el Tribunal Supremo por «extemporánea» en la audiencia preliminar que celebra este jueves, una vista técnica para tratar las cuestiones previas como prólogo al juicio contra el exm

#1 omega7767
¿hay algún proceso judicial contra políticos en el que parte de la estrategia de la defensa no sea recusar a jueces/magistrados?
