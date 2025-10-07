·
11852
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7065
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
9124
clics
Una oda al self-hosting
4765
clics
La viñeta: Rabia
5809
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
más votadas
761
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
638
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
518
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
545
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
512
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
Defensa estudia emprender "acciones" contra el consorcio Tess Defence por no haber entregado a tiempo ninguno de los blindados ‘8x8 Dragón’
La ministra de Defensa ha traslado al presidente de Indra su "preocupación" por los "sucesivos retrasos en el programa de vehículos 8x8 para el Ejército de Tierra"
etiquetas
política
defensa
politica
#3
Cehona
Pues que se prepare la Ministra, a Óscar Puente lo han estado puteando con el Talgo S106 y al final ha suspendido la linea Avril Madrid-Barcelona.
Veo el "Dragón" ahogándose en la primera vaguada de un río.
1
K
33
#4
manzitor
¿debemos creer que un contrato de más de 2000k, no tiene cláusulas o penalizaciones por retrasos, como tiene cualquier obra de mierda de un ayuntamiento?.
1
K
31
#6
soberao
#4
Si han hecho falta para matar niños en Gaza, entonces ya se saben donde están... Que en todo hay clases sociales e Israel tiene preferencia sobre España, que ellos tienen una "guerra" y en España solo lo van a usar para que los militares se distraigan en desfiles y maniobras...
0
K
20
#1
makinavaja
Lo de las contratas militares es un cachondeo total....
1
K
26
#2
CharlesBrowson
A ver si tiene una notificación de Correos de que no estaba en casa
0
K
7
#5
Cehona
#2
Antes los envios eran de SEUR, pero desde que les dieron el premio de "mejor servicio 2024" y no fue nadie a recogerlo, cambiaron proveedor.
0
K
13
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Veo el "Dragón" ahogándose en la primera vaguada de un río.