Defensa estudia emprender "acciones" contra el consorcio Tess Defence por no haber entregado a tiempo ninguno de los blindados ‘8x8 Dragón’

La ministra de Defensa ha traslado al presidente de Indra su "preocupación" por los "sucesivos retrasos en el programa de vehículos 8x8 para el Ejército de Tierra"

6 comentarios
Cehona
Pues que se prepare la Ministra, a Óscar Puente lo han estado puteando con el Talgo S106 y al final ha suspendido la linea Avril Madrid-Barcelona.

Veo el "Dragón" ahogándose en la primera vaguada de un río.
Veo el "Dragón" ahogándose en la primera vaguada de un río.
manzitor
¿debemos creer que un contrato de más de 2000k, no tiene cláusulas o penalizaciones por retrasos, como tiene cualquier obra de mierda de un ayuntamiento?.
soberao
#4 Si han hecho falta para matar niños en Gaza, entonces ya se saben donde están... Que en todo hay clases sociales e Israel tiene preferencia sobre España, que ellos tienen una "guerra" y en España solo lo van a usar para que los militares se distraigan en desfiles y maniobras...
makinavaja
Lo de las contratas militares es un cachondeo total....
CharlesBrowson
A ver si tiene una notificación de Correos de que no estaba en casa
Cehona
Antes los envios eran de SEUR, pero desde que les dieron el premio de "mejor servicio 2024" y no fue nadie a recogerlo, cambiaron proveedor.
