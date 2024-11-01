edición general
¿Defensa de los consumidores o negocio?: la OCU es señalada en Europa por sus relaciones con multinacionales

Las relaciones de la OCU con empresas vienen provocando tensiones desde hace años dentro de BEUC.

Como los de AUSBANK, lo mismo. Si me pagas no hago publicidad negativa y si me pagas más, te hago publicidad positiva. Tal cual y de ahí salió Manos Impías.
#1 no solo eso, si me pagas desincentivo y desistimo cualquier queja o demanda de los consumidores contra ti y en caso de no hacerlo los uso para ir contra ti hasta que me pagues y luego los dejo tirados.
¿Que asociación de consumidores os suena que denuncie a empresas que estafan a los consumidores, la OCU o FACUA?

Pues eso, de FACUA sí sabemos que hacen algo por los consumidores, de la OCU, no me suena que lo hagan.

Es tan obvio que hasta en Bruselas han acabado por darse cuenta.
La Ocu es un negocio fraudulento, mienten mas que publican.
Todavía me acuerdo cuando decían que la mejor leche de España era la del Mercadona.
