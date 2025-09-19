·
más visitadas
9075
clics
¿Pero la conocía o no?
7833
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7132
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6717
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
4176
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
más votadas
363
El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid
455
Venezuela anuncia la captura de un presunto agente de la DEA con un masivo cargamento de droga
713
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional
330
Asociación de abogados alemanes presenta cargos penales contra Merz y su predecesor Scholz por complicidad con el genocidio de Gaza [DE]
415
Policías de la Generalitat rechazan las medallas de Mazón por la dana que premian a jefes y escoltas
Defensa cancela oficialmente el contrato con Israel para equipar a los Eurofighter con un nuevo sistema de guiado láser para mejorar los disparos
El Ministerio de Defensa ha formalizado la anulación del contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defensa System en la plataforma de contratación del sector público
|
#4
incontinentiasuma
*
Instalar sistemas extranjeros en máquinas de guerra nacionales no parece buena idea teniendo en cuenta que cualquier día les sale de las pelotas bloquearte el sistema, lo harán y nos quedaremos con cara de gilipollas. No me gusta la inversión en armas, pero deberían ser todas de tecnología nacional. Ya sé que habría que cambiar toda la cadena de producción de suministros y no lo verían ni mis nietos, pero comprarle armas a unos pavos con menos palabra que un yonki con el mono, tampoco llegará a buen destino.
5
K
75
#5
BastardWolf
#4
esos sistemas tienen que estar plagados de puertas traseras con los que bloquearlos o hacer que te estallen en la puta cara
4
K
55
#6
Free_palestine
*
#3
este es el camino
#4
ya te digo y sobretodo con lo bien que se está llevando Israel y Marruecos últimamente
2
K
41
#8
txillo
#4
preguntad a Qatar recientemente. Ataque terrorista con misiles de Israel y los misiles patriot de fabricación americana ni los vieron venir.
0
K
14
#3
Laro__
*
Pues bien. Su industria miliar no es de fiar. Además, serán 207 M€ menos para una economía genocida.
4
K
67
#7
BastardWolf
*
Os imaginais el escandalo que seria que comprasemos tecnologia de este palo:
"Hornos industriales ultrarapidos, con capacidad para cremar 1000 cuerpos en menos de un minuto, los unicos garantizados pq han sido probados en Auschwitz"??
Pues algo asi estamos comprando
1
K
33
#1
Free_palestine
Tecnología probada en el campo de batalla dicen los cabrones
Será mejor decir tecnología probada mientras cometen un genocidio
1
K
29
#2
BastardWolf
#1
los demas paises deberiamos usar a Israel como campo de pruebas de nuestra industria armamentista
3
K
52
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
