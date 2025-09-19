edición general
Defensa cancela oficialmente el contrato con Israel para equipar a los Eurofighter con un nuevo sistema de guiado láser para mejorar los disparos

El Ministerio de Defensa ha formalizado la anulación del contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defensa System en la plataforma de contratación del sector público

incontinentiasuma #4 incontinentiasuma *
Instalar sistemas extranjeros en máquinas de guerra nacionales no parece buena idea teniendo en cuenta que cualquier día les sale de las pelotas bloquearte el sistema, lo harán y nos quedaremos con cara de gilipollas. No me gusta la inversión en armas, pero deberían ser todas de tecnología nacional. Ya sé que habría que cambiar toda la cadena de producción de suministros y no lo verían ni mis nietos, pero comprarle armas a unos pavos con menos palabra que un yonki con el mono, tampoco llegará a buen destino.
BastardWolf
#4 esos sistemas tienen que estar plagados de puertas traseras con los que bloquearlos o hacer que te estallen en la puta cara
Free_palestine
#3 este es el camino

#4 ya te digo y sobretodo con lo bien que se está llevando Israel y Marruecos últimamente
txillo
#4 preguntad a Qatar recientemente. Ataque terrorista con misiles de Israel y los misiles patriot de fabricación americana ni los vieron venir.
Laro__ #3 Laro__ *
Pues bien. Su industria miliar no es de fiar. Además, serán 207 M€ menos para una economía genocida.
BastardWolf #7 BastardWolf *
Os imaginais el escandalo que seria que comprasemos tecnologia de este palo:
"Hornos industriales ultrarapidos, con capacidad para cremar 1000 cuerpos en menos de un minuto, los unicos garantizados pq han sido probados en Auschwitz"??

Pues algo asi estamos comprando

Pues algo asi estamos comprando
Free_palestine #1 Free_palestine
Tecnología probada en el campo de batalla dicen los cabrones :ffu:

Será mejor decir tecnología probada mientras cometen un genocidio ¬¬
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 los demas paises deberiamos usar a Israel como campo de pruebas de nuestra industria armamentista
