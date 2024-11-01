edición general
DeepMind de Google se asocia con una startup para acelerar la fusión nuclear con IA (ING)

DeepMind de Google se asocia con una startup para acelerar la fusión nuclear con IA (ING)

Google se asocia con Commonwealth Fusion Systems (CFS) para acelerar la energía de fusión, una fuente limpia, segura e ilimitada que reproduce el proceso del Sol. CFS desarrolla SPARC, un tokamak compacto que busca lograr el “breakeven”, produciendo más energía de la que consume. Con IA y el simulador TORAX, Google ayuda a optimizar el plasma, diseñar estrategias de control en tiempo real y maximizar la eficiencia, acercando la fusión a la red eléctrica y a un futuro sostenible. En esp.: bit.ly/4nUF2RN Rel.: menea.me/25r4k

| etiquetas: deepmind , google , cfs , fusión , nuclear , ia
4 comentarios
rojo_separatista #4 rojo_separatista
#3, hay que ver la de miles de millones que se ahorraria si se hiciera más caso a los comentaristas de sofá.
#1 Celsar
Fusión nuclear, inteligencia artificial, Google, Commonwealth Fusion System.
Perdone pero el comienzo de su guión de ciencia ficción post apocalíptica está bastante trillado...
DORO.C #2 DORO.C
#1 No te olvides los centros de datos en órbita. Skynet?
Herumel #3 Herumel
#1 jajaja, las IA pueden mejorar la fusión, realizar modificaciones sobre la marcha en cuestión de milisegundos para que no se generen vórtices, pero al fin y al cabo todo eso dará un pequeño % de optimización, pero lamentablemente no va a ser el salto de "breakeven", lo siento.
