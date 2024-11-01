DeepMind de Google se asocia con una startup para acelerar la fusión nuclear con IA (ING)

Google se asocia con Commonwealth Fusion Systems (CFS) para acelerar la energía de fusión, una fuente limpia, segura e ilimitada que reproduce el proceso del Sol. CFS desarrolla SPARC, un tokamak compacto que busca lograr el “breakeven”, produciendo más energía de la que consume. Con IA y el simulador TORAX, Google ayuda a optimizar el plasma, diseñar estrategias de control en tiempo real y maximizar la eficiencia, acercando la fusión a la red eléctrica y a un futuro sostenible. En esp.: bit.ly/4nUF2RN
Perdone pero el comienzo de su guión de ciencia ficción post apocalíptica está bastante trillado...