Declaración de la UNIFIL sobre los recientes ataques con granadas del ejército de Israel cerca de fuerzas de mantenimiento de la paz y soldados libaneses [EN]

Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) lanzaron granadas cerca de las fuerzas de paz que trabajaban junto a soldados libaneses para proporcionar seguridad a los trabajadores civiles en Maroun ar-Ras. Los trabajadores intentaban limpiar las ruinas de las casas destruidas por la guerra. Alrededor de las 11.30 horas, las fuerzas de mantenimiento de la paz que se encontraban en dos lugares distintos oyeron explotar una granada cerca de una excavadora, a unos 500 metros de ellos. Momentos después, el primer grupo vio sobrevolar un dron y p

4 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Los hijos de puta haciendo de las suyas en otro país... les da igual todo...
TooBased #3 TooBased
¿Cómo hay que ser de hijodeputa para venir a justificar en los comentarios a gente que está cometiendo un genocidio y ataca a cuerpos de paz de la ONU?
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Que les pongan una bandera palestina trampa, y cuando vayan a retirarla bum.
Lenari #2 Lenari
Hay ataques como ese a diario. Ahora mismo Israel está en una campaña para ir eliminando las posiciones de Hezbollah en las poblaciones limítrofes con Israel, que son las que usado como bases para sus ataques.
www.fdd.org/analysis/2025/09/29/israeli-operations-in-lebanon-against-
