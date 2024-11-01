edición general
La decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles va mucho más allá de los aranceles (ENG)

La decisión del Tribunal Supremo sobre los aranceles va mucho más allá de los aranceles (ENG)

Impide que Trump decida no gastar el dinero asignado por el Congreso y que entre en guerra sin la aprobación del Congreso.

| etiquetas: decisión , tribunal , supremo , usa , aranceles , amplio , recorrido
5 comentarios
OdaAl #1 OdaAl
Como que las leyes van a parar al zanahorio
luspagnolu #2 luspagnolu
#1 Eso pensaba yo. Ojalá que, en algún momento, lo hagan.
OdaAl #3 OdaAl
#2 Cuando deje de ser presidente va a pasar mas tiempo en los tribunales que en el asilo...
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Ya se hará el enfermo terminal, como el sinvergüenza de Zaplana, para eludir la cárcel
anv #4 anv
y que entre en guerra sin la aprobación

Bueno, guerra no, pero alguna "operación especial" sí que podrá hacer por ahí por Irán, ¿no?
