La decisión más estúpida de la historia de Estados Unidos (Ing)  

El mayor problema del mundo en este momento es el que ha creado Donald Trump en su zona de influencia de América e Israel, y que está resultando endiabladamente difícil de resolver. A pesar de una campaña aérea implacable de varias semanas sobre Irán, en la que las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes han disfrutado de una supremacía aérea total que ha destruido la mayor parte de las defensas aéreas y la capacidad de lanzamiento de misiles de Irán, que ha acabado con gran parte de la cúpula de Irán y...