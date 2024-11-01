La decisión más estúpida de la historia de Estados Unidos (Ing)  

El mayor problema del mundo en este momento es el que ha creado Donald Trump en su zona de influencia de América e Israel, y que está resultando endiabladamente difícil de resolver. A pesar de una campaña aérea implacable de varias semanas sobre Irán, en la que las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes han disfrutado de una supremacía aérea total que ha destruido la mayor parte de las defensas aéreas y la capacidad de lanzamiento de misiles de Irán, que ha acabado con gran parte de la cúpula de Irán y...
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Pero que tipo de propaganda para idiotas es esta ?
Y recordemos que la parafernalia del rescate del piloto este fin de semana, ha sido una humillación extrema para EEUU con un riesgo estúpidamente inasumible para un Trump que decía que esto iba a ser un paseo.
Sí, los cojones.