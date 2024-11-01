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La decisión desesperada de un lobo para sobrevivir: nadó más de un kilómetro en agua helada con tal de no toparse con humanos

La decisión desesperada de un lobo para sobrevivir: nadó más de un kilómetro en agua helada con tal de no toparse con humanos

Supervivencia — Algunas poblaciones atraviesan canales entre islas y el caso registrado en Suiza mostró que estos animales también aprovechan lagos europeos para escapar de zonas urbanizadas y tráfico

| etiquetas: lobo , suíza , fauna
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4 comentarios
5 2 0 K 68 MAmbiente
#2 Pixmac
Normal. Si un lobo, jabalí, oso,... aparece cerca de una zona habitada es que no le queda otra para comer tras ser destrozado su hábitat por los humanos e incendios (a menudo también culpa de los humanos). Si pueden evitar a los humanos, lo hacen.
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Huaso #1 Huaso
Pues por aquí he leído envíos que mencionan a políticos que dicen que son un peligro y que les encanta ir de buffet a los corrales de ovejas de los humanos.
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hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico
Que maravilla de animal es el lobo
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#3 yokitolakaka
Bastante inteligente, sabe que si se nos acerca palma.

Ojalá les dejaran su hábitat tranquilo
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menéame