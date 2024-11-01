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Decir tacos puede ayudar al rendimiento deportivo

Decir tacos puede ayudar al rendimiento deportivo

Hay días que entrenas y sientes que el cuerpo podría, pero la cabeza pone cara de “hoy no”. Y otros en los que, de repente, sueltas un “¡vamos, joder!” y parece que se enciende un interruptor interno. La forma de hablarnos (self-talk / autohabla / autoinstrucciones) influye en la atención, la tolerancia al esfuerzo, la confianza y la regulación emocional. Y dentro de ese universo, las palabrotas son un caso curioso: funcionan como lenguaje “tabú” con una carga emocional especial y eso puede empujar el rendimiento en tareas intensas y cortas.

| etiquetas: autohabla deportiva , self talk , tacos , palabrotas , rendimiento
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4 comentarios
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Ah, claro, por eso Argentina tiene tres mundiales.
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#2 surco
Como mola enterarme mientras me tomo una birra de que soy un puto Athleta
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#1 Mengüi
Porras!
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#4 Dargp
Si te cagas en la madre de un campeón de Muay Thai vas a batir records de correr los 100m obstáculos
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menéame