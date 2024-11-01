Decenas de mujeres denuncian agresiones sexuales de miembros de Herri Norte, hinchas radicales del Athletic Club

Según ha publicado 'El Correo', decenas de mujeres han denunciado a través de una red feminista haber sufrido agresiones físicas y sexuales por parte de miembros del grupo ultra del Athletic Club, Herri Norte. Ante esto, fuentes del departamento de Seguridad de Euskadi han animado a las mujeres que hayan sido víctimas de estas agresiones a denunciar los hechos ante la Policía para que puedan ser investigados.