Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Decenas de mujeres han sufrido supuestas agresiones físicas y sexuales por parte de aficionados radicales de los equipos de fútbol vascos. Las feministas vascas recibieron más de treinta mensajes de mujeres distintas que, en mayor o menor medida, se sentían identificadas con Izaro. La clave es que la gran mayoría de los mensajes eran de chicas que habían sido agredidas física o sexualmente por parte miembros de Herri Norte y, en menor medida, también de víctimas de radicales de la Real Sociedad y del grupo Iraultza, del Alavés.
| etiquetas: herri norte , agresión sexual
archive.ph/20260118041034/https://www.elcorreo.com/bizkaia/decenas-muj
La noticia original con muro de pago:
www.elcorreo.com/bizkaia/decenas-mujeres-denuncian-agresiones-fisicas-