Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Decenas de mujeres han sufrido supuestas agresiones físicas y sexuales por parte de aficionados radicales de los equipos de fútbol vascos. Las feministas vascas recibieron más de treinta mensajes de mujeres distintas que, en mayor o menor medida, se sentían identificadas con Izaro. La clave es que la gran mayoría de los mensajes eran de chicas que habían sido agredidas física o sexualmente por parte miembros de Herri Norte y, en menor medida, también de víctimas de radicales de la Real Sociedad y del grupo Iraultza, del Alavés.

teneram #1 teneram
Aquí se puede ver mejor la noticia, pero el dominio está baneado:

archive.ph/20260118041034/https://www.elcorreo.com/bizkaia/decenas-muj

La noticia original con muro de pago:

www.elcorreo.com/bizkaia/decenas-mujeres-denuncian-agresiones-fisicas-
aupaatu #2 aupaatu *
El correo como referencia y sus decenas de agresiones de los vascos radicales, sin datos de las supuestas denuncias de las agredidas y metiendo en el mismo saco a todos los Equipos de Euskalerria.
#3 guillersk
#2 #notalmen ? Machista!!! Con errejon vas
#4 fillodebreoganhn
Probas
#5 Cincocuatrotres
Denuncia que algo queda. Tien una pinta de truño que espanta, vamos a terminar todos denunciados por algo.
