Decenas de mujeres denuncian agresiones físicas y sexuales de miembros de Herri Norte

Decenas de mujeres han sufrido supuestas agresiones físicas y sexuales por parte de aficionados radicales de los equipos de fútbol vascos. Las feministas vascas recibieron más de treinta mensajes de mujeres distintas que, en mayor o menor medida, se sentían identificadas con Izaro. La clave es que la gran mayoría de los mensajes eran de chicas que habían sido agredidas física o sexualmente por parte miembros de Herri Norte y, en menor medida, también de víctimas de radicales de la Real Sociedad y del grupo Iraultza, del Alavés.