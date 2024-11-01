Decenas de miles de personas bloquean una reunión de la ultraderecha en Alemania

El fin de semana pasado, 50.000 personas se congregaron en la ciudad alemana de Gießen para protestar contra una conferencia juvenil del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD). Querían fundar una "Generación Alemania", pero lo que vimos en las calles fue una Generación Antifascista.
Los antidisturbios alemanes también desgastan las porras que da gusto.
La clave es el número de manifestantes. No hay porras para todos.
Los antifascistas somos muchos más. En Alemania también.