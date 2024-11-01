edición general
Decenas de miles de personas bloquean una reunión de la ultraderecha en Alemania

El fin de semana pasado, 50.000 personas se congregaron en la ciudad alemana de Gießen para protestar contra una conferencia juvenil del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD). Querían fundar una "Generación Alemania", pero lo que vimos en las calles fue una Generación Antifascista.

#1 DonaldBlake
This is the way.
#2 XtrMnIO
Aquí los maderos se hubieran puesto las botas por defender a los antidemócratas.
#4 EldelaPepi
#2
Los antidisturbios alemanes también desgastan las porras que da gusto.
La clave es el número de manifestantes. No hay porras para todos.
#3 EldelaPepi *
Al final los fascistas son 4, y miles de amebas con dos neuronas que son atraídas por discursos identitarios simplísimos, que les hacen pensar que forman parte de algo por primera vez en sus vacías vidas.
Los antifascistas somos muchos más. En Alemania también.
