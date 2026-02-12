edición general
Una decena de autores acusa a la editorial Dolmen de impagos por miles de euros e incumplimientos de contrato

Los cocreadores del cómic ‘Los Nadie’, sobre migrantes fallecidos en el salto de la valla de Melilla, lamentan que “un proyecto humanitario, solidario, se ha convertido en una pesadilla”. El editor se defiende: “La empresa creció por encima de ser manejable”

Deckardio
Me la han hecho llegar y es muro de pago, así que quien quiera votarlo como tal está en su derecho. No la he encontrado en otro lugar y se puede leer vía los enlaces habituales para saltarse los muros de pago porosos.

A mí me duele porque he publicado con Dolmen y tras diversas vicisitudes que me generaron malestar al respecto, de momento me han pagado lo que me deben.

Por otro lado les propuse un segundo libro porque en el primero aceptaron lo que para mí era imprescindible, que fuera Creative Commons. Pero a los compañeros que denuncian malas prácticas solo me queda apoyarles en que se conozca su versión.
ummon
Infelizmente, es casi una norma no escrita en el mercado editorial lo de no pagar los derechos a los autores y pasarse los contratos por el forro. Sin contar que para un autor es imposible saber si los datos de venta de su obra son reales o no.
