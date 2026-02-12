Una decena de autores acusa a la editorial Dolmen de impagos por miles de euros e incumplimientos de contrato

Los cocreadores del cómic ‘Los Nadie’, sobre migrantes fallecidos en el salto de la valla de Melilla, lamentan que “un proyecto humanitario, solidario, se ha convertido en una pesadilla”. El editor se defiende: “La empresa creció por encima de ser manejable”
A mí me duele porque he publicado con Dolmen y tras diversas vicisitudes que me generaron malestar al respecto, de momento me han pagado lo que me deben.
Por otro lado les propuse un segundo libro porque en el primero aceptaron lo que para mí era imprescindible, que fuera Creative Commons. Pero a los compañeros que denuncian malas prácticas solo me queda apoyarles en que se conozca su versión.