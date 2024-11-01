En la década de 1950, los pacientes de hospitales podían comprar cigarrillos directamente desde sus camas [Eng]  

En la década de 1950, vender cigarrillos en los hospitales era una práctica habitual y aceptada, y el personal solía llevar carritos directamente a las camas de los pacientes para vender paquetes o cartones, junto con refrigerios y revistas. Fumar estaba ampliamente permitido en las habitaciones de hospital, las salas de espera y los puestos de enfermería, ya que el tabaco aún no se consideraba un riesgo importante para la salud. Fumar era común en los hospitales, y algunos médicos incluso lo permitían o recomendaban