En la década de 1950, los pacientes de hospitales podían comprar cigarrillos directamente desde sus camas [Eng]

En la década de 1950, vender cigarrillos en los hospitales era una práctica habitual y aceptada, y el personal solía llevar carritos directamente a las camas de los pacientes para vender paquetes o cartones, junto con refrigerios y revistas. Fumar estaba ampliamente permitido en las habitaciones de hospital, las salas de espera y los puestos de enfermería, ya que el tabaco aún no se consideraba un riesgo importante para la salud. Fumar era común en los hospitales, y algunos médicos incluso lo permitían o recomendaban

Barney_77 #1 Barney_77
Cosas en las que hemos involucionado
skaworld #2 skaworld
Hombre, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza, en esa epoca se recetaban como pipas las anfetaminas y despues de meterte un par de rulas.. ¿Me vas a negar un cigar?

Como os gusta meteros en la libertad individual de la gente
ombresaco #3 ombresaco
habrá que ver dentro de unos años qué dirán de nosotros...

o qué diremos nosotros mismos
kevers #4 kevers
Y aquí en los ochenta podías entrar fumando a un hospital, a un cine, a un autobús etc...
