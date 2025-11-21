edición general
El "débil" borrador final de la COP30 elimina toda mención a los combustibles fósiles

Expertos han arremetido contra el borrador de la COP30, al que califican de "vergonzosamente débil", por no mencionar en absoluto los combustibles fósiles.

pozz
Teniendo en cuenta que la mayoria de los participantes en esta estafa llegan en jets y/o aviones privados que consumen una barbaridad, tiene cierto sentido. Por fin la cop30 se empieza a adaptar la realidad. :troll:
Trigonometrico
#1 No es imposible. Pero las compañías petroleras son las compañías más grandes del mundo, y ninguna quiere que les quiten su trozo de tarta.


#3 Eso es irrelevante. Esos jets consumen una ínfima parte del petróleo que consumen todos los coches, motos y autobuses del mundo.
Dav3n
#5 Creo que #1 se refiere a que es imposible dejar de consumir fósiles si el sistema se mantiene igual.

Poder se puede pero habría que salir de la rueda.

Y tiene razón.
denocinha
Ya pasó lo del cambio climático. Zombies o ETs, no hay más.
Imag0
Nuestros líderes no tendrán miedo hasta que empecemos a comérnoslos.
Trigonometrico
#6 Ya tienen miedo. Y cada vez que se sienten un poco amenazados aumentan su control y su vigilancia sobre nuestros smarphones y nuestros PCs.
obmultimedia
No hay intencion real de dejar de usar los combustibles fosiles, es imposible.
Verdaderofalso
#1 pues palante!
