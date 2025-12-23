Debian anuncia Debusine, su propio servicio de repositorios estilo PPA

El uso de los PPA de Ubuntu ha sido algo relativamente común en Debian desde que Canonical puso en marcha dichos repositorios, sin embargo, su uso siempre ha sido un peligro, sobre todo si estos modificaban partes fundamentales del sistema operativo. Con el fin de cubrir dicho hueco de manera particular y presuntamente adaptada a sus sistemas, el Proyecto Debian ha anunciado Debusine, que simplificando mucho vendría a ser su “versión” de los PPA de Canonical.
| etiquetas: debian , debusine , ppa , repositorio , ubuntu
En Mint alguna vez he instalado algún PPA hace tiempo, creo que el de Spotify y los que incluían mejoras gráficas, mesa, X11, Vulkan, .., como el de Oibaf, pero ahora mismo ya no tengo ninguno.
Por otro lado igual debusine viene bien para por ejemplo los drivers de la #!&grrrr Nvidia.