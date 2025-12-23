edición general
Debian anuncia Debusine, su propio servicio de repositorios estilo PPA

Debian anuncia Debusine, su propio servicio de repositorios estilo PPA

El uso de los PPA de Ubuntu ha sido algo relativamente común en Debian desde que Canonical puso en marcha dichos repositorios, sin embargo, su uso siempre ha sido un peligro, sobre todo si estos modificaban partes fundamentales del sistema operativo. Con el fin de cubrir dicho hueco de manera particular y presuntamente adaptada a sus sistemas, el Proyecto Debian ha anunciado Debusine, que simplificando mucho vendría a ser su “versión” de los PPA de Canonical.

alfema #2 alfema
Por lo que se, un PPA permite la instalación de paquetes que no están incluidos directamente en los repositorios oficiales, que sería lo suyo, en vez de usar Debusine ¿no se deberían incluir estos paquetes en ellos?.

En Mint alguna vez he instalado algún PPA hace tiempo, creo que el de Spotify y los que incluían mejoras gráficas, mesa, X11, Vulkan, .., como el de Oibaf, pero ahora mismo ya no tengo ninguno.
ronko #1 ronko
#0 No se si es porque hay fútbol, pero la página me da error 503.

Por otro lado igual debusine viene bien para por ejemplo los drivers de la #!&grrrr Nvidia.
