Debian anuncia Debusine, su propio servicio de repositorios estilo PPA

El uso de los PPA de Ubuntu ha sido algo relativamente común en Debian desde que Canonical puso en marcha dichos repositorios, sin embargo, su uso siempre ha sido un peligro, sobre todo si estos modificaban partes fundamentales del sistema operativo. Con el fin de cubrir dicho hueco de manera particular y presuntamente adaptada a sus sistemas, el Proyecto Debian ha anunciado Debusine, que simplificando mucho vendría a ser su “versión” de los PPA de Canonical.