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Debian 14 «Forky»: paquetes reproducibles y LoongArch64

Debian 14 «Forky»: paquetes reproducibles y LoongArch64

A partir de Debian 14 «Forky», la reproducibilidad dejará de ser un objetivo para convertirse en un requisito, anuncia el equipo de la distribución.

| etiquetas: debian , paquetes reproducibles , forky , loongarch64
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