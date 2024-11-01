¿Qué le debe Aznar a Israel?

Analizamos el papel de José María Aznar como auténtico padrino político de Isabel Díaz Ayuso y su conexión directa con los lobbies pro-Israel que han influido en el PP durante décadas. Revisamos su legado de privatizaciones, guerras y alianzas internacionales, su rol en FAES y los think tanks vinculados a la derecha global, así como su influencia en contratos sensibles como Pegasus o la seguridad en Madrid. Más que un expresidente, Aznar sigue operando como pieza clave del poder económico y mediático en España.