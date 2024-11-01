edición general
¿Qué le debe Aznar a Israel?

Analizamos el papel de José María Aznar como auténtico padrino político de Isabel Díaz Ayuso y su conexión directa con los lobbies pro-Israel que han influido en el PP durante décadas. Revisamos su legado de privatizaciones, guerras y alianzas internacionales, su rol en FAES y los think tanks vinculados a la derecha global, así como su influencia en contratos sensibles como Pegasus o la seguridad en Madrid. Más que un expresidente, Aznar sigue operando como pieza clave del poder económico y mediático en España.

HeilHynkel
Yo creo que quiere que coloquen a su hijo a vender pisos en Gaza, como hizo su madre con las viviendas sociales de Madrid.
Asnaeb
Seguro que anda pagado por esos criminales.
angelitoMagno
Mucha gente montándose historias sobre sobornos o pagos a gente del PP por parte de los sionistas y yo creo que es algo tan sencillo como ser unos cabrones sin escrúpulos que defienden a Israel por el simple hecho de que la izquierda siempre ha defendido la causa palestina, y ya está, poco más.
javibaz
Consejero de News Corp. Grupo sionazi donde los haya.
johel
La fundacion que creo Aznar para blanquear a los SSionazis no se paga sola, los sueldos que salen de ella tampoco. Los contratos asociados a las empresas iSSraelis no salen de la nada, las comisiones legales por contrato tampoco.
Por ultimo y para nada relacionado, los chalets de varios millones de euros en ibiza no se pagan solos... oh, wait...
