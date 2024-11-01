edición general
10 meneos
29 clics
Una debacle global encumbra a España como la inesperada meca del empleo tecnológico entre las economías avanzadas

Una debacle global encumbra a España como la inesperada meca del empleo tecnológico entre las economías avanzadas

En los últimos cinco años, el empleo tecnológico ha sufrido una auténtica debacle en las principales economías del mundo, que ha llevado a que hoy se oferten muchos menos puestos de trabajo que antes de la pandemia. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia el retroceso ronda el 35%. Pero este golpe ha dejado un claro ganador: España, que no es solo una las pocas economías consideradas avanzadas en las que la demanda de talento 'tech' aún crece, sino que es en la que más lo hace con un repunte cercano al 30%.

| etiquetas: empleo , tecnológico , españa
10 0 1 K 111 actualidad
1 comentarios
10 0 1 K 111 actualidad
Mimaus #1 Mimaus
"Indeed", estos son los que me llaman todos los días con voz robotica para que les agregue al WhatsApp para ver la oferta de trabajo que me ofrecen...
Como sea está la "meca de trabajo tecnológico" de la que hablan vamos listos.
0 K 7

menéame