Deathstalker. El bárbaro más cutre y divertido de los 80  

¡Bienvenidos a un nuevo Videobuck! Hoy nos ponemos el taparrabos (y poco más) para adentrarnos en el mundo de Deathstalker (1983), la respuesta de bajo presupuesto a Conan, el bárbaro. Si buscas una trama profunda, vete a ver otra cosa. Aquí hemos venido a ver a un tipo con más aceite en el cuerpo que una freidora abriéndose paso a espadazos entre monstruos de feria, brujas con peinados ochenteros y un villano que lleva una máscara de cerdo. ¡Roger Corman en estado puro!
