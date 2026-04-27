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Los datos rebaten la supuesta discriminación de los españoles frente a los inmigrantes que alega Vox (modo lectura)

La población nativa es la que más se beneficia del Ingreso Mínimo Vital (82,5%) y usa más la asistencia sanitaria que la extranjera.

| etiquetas: discriminación , vox , españoles , inmigrantes
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5 comentarios
8 2 1 K 98 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
A las mentes simples y unineurales de los votantes de tox ésto les da absolutamente igual
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#2 vGeeSiz
xD xD xD

Ser psoe state of mind y las matemáticas, ese gran misterio
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Muro de pago.
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eaglesight1 #4 eaglesight1
#3 Tiene usted razón, pero puede leerse en modo lectura. Gracias.
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riazor97 #5 riazor97
Esta gente solo puede rascar votos buscando problemas donde no los hay. Su herramienta es el miedo y el aprovechamiento de los rincones racistas más viscerales que tiene la gente. Ganan votos, ganan más poder, más trincan...
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menéame