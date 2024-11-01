edición general
Los datos de deformación geodésica confirman la lenta rotación en sentido horario de Iberia con respecto a Eurasia y África

Un nuevo modelo geofísico que integra datos de velocidad GNSS y mecanismos focales de terremotos revela que la Península Ibérica está girando lentamente en sentido horario con respecto a Eurasia y África. El análisis, publicado en Gondwana Research en enero de 2026, traza un mapa de los campos actuales de tensión y velocidad de deformación en toda la Península Ibérica y el noroeste de África, refinando la geometría del difuso límite de la placa Eurasia-África. [eng]

